Tchad : la Banque mondiale offre 10 véhicules pour renforcer le système de santé

Dans son allocution, le représentant de la Banque mondiale au Tchad, Raşit Pertev, souligne que la remise officielle des véhicules offerts par le projet REDISSE au ministère de la Santé Publique, composée de 10 véhicules financés par la Banque mondiale, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet visant à rendre opérationnelles les directions et les structures qui contribuent à la riposte contre les maladies à haut potentiel épidémique, destinés aux différents ministères techniques.



De son côté, le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abdelrahim, a rappelé le cadre de coopération multilatérale entre le Tchad et ses partenaires clés. Ce projet s'inscrit dans le renforcement du système de santé, dans le cadre du projet régional de renforcement de la surveillance des maladies en Afrique centrale, afin de rendre le système de santé cohérent et performant pour répondre aux besoins.



"La santé est une priorité absolue du gouvernement de la transition. Le président de la transition considère que la santé est une priorité à laquelle il faut vraiment accorder une grande attention pour rendre le système de santé national tchadien performant et pour couvrir l'ensemble de la population", selon le ministre.



Ce projet vise à renforcer la résilience du système de santé. IDr Abdelmadjid Abdelrahiml exhorte à une utilisation rationnelle de ces véhicules qui servent à la supervision dans le domaine des activités sanitaires.



Ces véhicules visent à renforcer le projet régional de renforcement des systèmes de santé et de surveillance des maladies en Afrique centrale.