Tchad : la Banque mondiale remet 15 ambulances équipées au ministère de la santé

Le ministère de la Santé publique a organisé une cérémonie de réception de 15 ambulances équipées offertes par la Banque Mondiale au profit des délégations sanitaires provinciales, ce samedi 2 avril 2022. La cérémonie a eu lieu en présence du secrétaire général du ministère Dr. Ismaël Barh Bachar.



Cet appui de la Banque mondiale entre dans le cadre du projet de préparation et de riposte stratégique au COVID-19 et de la mise en œuvre du plan national de contingence pour la préparation et la riposte à l’épidémie COVID-19, afin de soutenir les agents de santé dans la prévention de la pandémie de COVID-19.



Remettant officiellement les clés desdites ambulances, le représentant de la Banque Mondiale, Edmond Badgé Dingamhoudou, a rassuré que tant que les efforts du Tchad en matière de campagne contre la propagation de ce virus se poursuivent efficacement sur le terrain, les ressources ne constitueront pas une limite pour l’achèvement de cette lutte.



Pour lui, la contribution de la Banque Mondiale dans le cadre de l’appui multisectoriel pour lutter contre le coronavirus se décline sur plusieurs plans, notamment la prévention et la riposte à l’épidémie de COVID-19, l’appui à la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance. « À travers le projet de préparation et de riposte stratégique au COVID-19, la Banque Mondiale finance la mise en œuvre du plan national de contingence pour la préparation et la riposte à l’épidémie de la maladie COVID-19. Ce projet soutient l’acquisition des équipements essentiels (y comprisles équipements de protection individuelle, les équipements médicaux et les équipements de laboratoire), la formation du personnel médical et de laboratoire, la surveillance épidémiologique dans les points d’entrée au Tchad et la stratégie de communication pour la prévention du COVID-19», a-t-il détaillé.



Réceptionnant les ambulances, le secrétaire général du ministère de la Santé publique, Dr. Ismaël Barh Bachar, a témoigné que l’apport des partenaires a permis au Tchad de juguler la situation. Et aujourd’hui, l’on peut dire avec fierté que la COVID-19 a été circonscrite. Il a salué l’engagement et la solidarité de la Banque Mondiale car pour lui, ces ambulances ne vont pas seulement servir la COVID-19 mais elles serviront également toutes les activités liées à la santé. De plus, il a rassuré le représentant de la Banque Mondiale que ces véhicules seront arrivés à la destination prévue et leur utilisation serait suivie de près par le ministère. Déjà, les délégués provinciaux sont instruits de la bonne utilisation et de leur entretien.