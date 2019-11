Tchad : la CAJPDET appelle la diaspora à "rentrer au pays pour poser ses revendications"

Le Président du Collectif d'action des jeunes pour la paix, le développement et l'émergence du Tchad (CAJPDET), Mahamat El Mahadi Abderamane a condamné dimanche, au cours d'un point de presse, "l'incivisme d'une minorité de la diaspora de Paris lors de la visite du chef de l'État" en France.



Il se félicite de l'accord de réconciliation qui a eu lieu entre le Gouvernement et le comité d'autodéfense de la commune de Miski au nord du pays.



Le collectif "se félicite de la signature de l'accord d'entente, de paix et de sécurité, intervenue entre le Gouvernement tchadien et le comité d'autodéfense de la commune de Miski, le 11 novembre 2019 à Miski dans le département d'Emi Koussi, province du Borkou". La partie gouvernementale était représentée par le chef d'état-major général des armes, le général de corps d'armée Tahir Erda Teiro, le commandant de la DGSSIE, le général Mahamat Idriss Déby Itno et le directeur général de la douane et droits indirects, Mahamat Charfadine Hassan.



Mahamat El Mahadi Abderamane déclare apporter "son soutien indéfectible à Idriss Déby Itno, président de la république, pour sa clairvoyance", ajoutant que "la signature de cet accord permettra désormais au peuple tchadien de se consacrer à la bataille contre la misère, la pauvreté et le sous-développement ".



Il condamne "avec la dernière énergie le comportement rétrograde, anti-nationaliste, anti-démocratique et moyenâgeux d'un groupuscule de quelques tchadiens de la diaspora", suite à une manifestation lors du récent déplacement du chef de l'Etat.



Il demande "à tout le peuple en général et aux jeunes en particulier de redoubler de vigilance afin de mettre hors d'état de nuire ces aventuriers à la solde de l'étranger".



Mahamat El Mahadi Abderamane ajoute que son collectif "souhaite que ces jeunes de la diaspora rentrent au pays pour poser leurs revendications au lieu de rester à l'étranger pour souffrir en spectacle désolant et honteux. Le président de la république Idriss Déby Itno est toujours à l'écoute de la jeunesse".