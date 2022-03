Tchad : la CASAC organisera une grande marche en faveur de la paix

La Coalition des Associations de la Société Civile pour l’Action Citoyenne (CASAC) organisera ce dimanche 6 mars 2022 un grand meeting de sensibilisation à l’attention des citoyens tchadiens pour soutenir la transition menée par le Conseil Militaire de Transition (CMT).



Une immense foule de la CASAC marchera du Palais du 15 au rond-point Adoum Tchéré à N’Djamena, dit-on au niveau de la CASAC. Elle misera sur des milliers des jeunes filles et garçons issus des différents quartiers de la ville de N’Djamena qui viendront apporter leur soutien à la paix et à l’unité nationale.



La CASAC veut mobiliser la population pour cultiver et aimer la paix. Elle exhorte les tchadiens à sortir massivement pour assister à cette journée de la paix et de la cohésion pacifique. L’organisation de ce grand meeting était prévue bien avant le remaniement du gouvernement, assure-t-on à la CASAC.