Tchad : la CASAC recense les doléances des citoyens à Koundoul

La Coalition des associations de la société civile pour l'action citoyenne (CASAC) intensifie sa campagne dénommée "conscience citoyenne" lancée il y a plusieurs semaines. Après Linia et le département de Haraze Al Biar, les ambassadeurs de la CASAC ont pris d'assaut ce dimanche 25 octobre 2020, le marché hebdomadaire de Koundoul, situé au sud de la capitale.



Sur place, la délégation conduite par le président de la CASAC a recensé toutes les doléances des citoyens de cette localité cosmopolite de la province du Chari Baguirmi. Des doléances sommes toutes légitimes qui seront transmises à la fin de l'opération aux plus hautes autorités du pays, pour des réponses appropriées et durables.



Le marché hebdomadaire, les carrés et les quartiers de Koundoul ont été sillonnés par les ambassadeurs de la CASAC, vêtus de leur tee-shirt à l'effigie de leur organisation, estampillé du slogan : "vive la paix". Le président de la CASAC, M. Mahamoud Ali Séïd a axé son message sur le vivre ensemble, la cohabitation pacifique et la préservation de la paix.