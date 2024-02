Tchad : la CASAC rencontre les forces vives du 4ème arrondissement de N'Djamena

Les leaders d'opinion et les responsables des quartiers ont été au cœur de ces échanges francs et enrichissants entre le président de la CASAC et la population des quartiers visités. L'objectif de ces rencontres est de comprendre de très près les difficultés rencontrées par la population et de discuter des voies et moyens pour y remédier.



Il a également été question de renforcer les acquis et les capacités citoyennes afin de développer une résilience permettant à la population de surmonter les obstacles du quotidien. Le président de la CASAC, Mahmoud Ali Seid, a particulièrement insisté sur les valeurs communes de la société tchadienne, mettant en avant l'importance de préserver la paix comme fondement essentiel de l'épanouissement de la société.



Il a souligné la nécessité de promouvoir les valeurs intrinsèques de paix, car sans paix, aucun développement n'est possible. La tolérance et la solidarité doivent être les piliers sur lesquels repose notre pays, et la paix reste la force motrice de notre société.



L'unité nationale a également été au cœur des discussions, avec un appel à dépasser les clivages identitaires et à privilégier les valeurs de rapprochement, d'union, de fraternité et de solidarité. Le dialogue doit être le principal moyen de résoudre les différends, en ville comme en campagne, dans l'intérêt supérieur de notre pays.



Le président de la CASAC a conclu en remerciant chaleureusement la population et ses représentants pour leur accueil, promettant de revenir prochainement pour poursuivre le travail de veille et de sensibilisation citoyenne dans les autres quartiers du 4ème Arrondissement et au-delà.