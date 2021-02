Tchad : la CASAC sensibilise les jeunes sur la paix et le vivre ensemble

« Nous sommes des millions à être rassemblés derrière le Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno qui nourrit une passion pour son peuple et pour sa nation. Merci le Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno », affirme le président de la CASAC, Mahmoud Ali Seid.



Il exhorte la jeunesse à être vigilante et consciente des enjeux des échéances électorales, ajoutant que la paix et la stabilité sont perceptibles dans le pays. « Nous allons remporter incontestablement les élections présidentielles parce qu’il y a toute la jeunesse Tchadienne derrière le président Tchadien Idriss Deby Itno. Votre présence prouve à suffisance que vous êtes en faveur de la paix et la stabilité. Nous sommes content que notre pays vit dans la paix et dans la stabilité. Ceux qui cherchent à menacer la paix et la stabilité que nous jouissons, nous verrons sur leur chemin. Le Maréchal du Tchad Idriss Deby focalise son programme politique sur la jeunesse. Rien ne vaut la paix et la stabilité qui prévalent dans notre pays », conclut le président de la CASAC, Mahmoud Ali Seid.