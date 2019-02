Tchad : la CASCIDHO condamne une attaque contre la démocratie

Le coordonnateur national de la coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l’Homme (CASCIDHO), Mahamat Digadimbaye, a fait récemment un point de presse pour "condamner énergiquement l’agression terroriste" dont a été victime le Tchad.



Selon la CASCIDHO, cette "agression contre la République du Tchad, est une attaque contre l’Etat de droit, la démocratie et les institutions Républicaines qui interdisent strictement toute tentative ou action violente de conquête du pouvoir d’Etat par les armes".



La CASCIDHO dit apporter son soutien au président Deby Itno et aux soldats de l’armée nationale tchadienne. Par ailleurs, elle salue l’appui légitime de la République française au peuple tchadien et à la légalité républicaine. Elle ajoute que l’engagement de la France vise à défendre la démocratie, la paix et la solidarité au Tchad et dans la sous-région.



Par ailleurs, le coordonnateur national, Mahamat Digadimbaye lance un appel à toutes les forces démocratiques et sociales à un "sursaut national et à une union sacrée derrière le Gouvernement de la République pour la défense des acquis démocratiques afin de garantir la paix et la stabilité au Tchad."



En outre, la CASCIDHO demande "l’ouverture urgente d’une enquête judiciaire pour que les auteurs, co-auteurs ou complices répondent de leurs actes devant les juridictions compétentes."