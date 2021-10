Tchad : la CASCIDHO exhorte Wakit Tamma à prendre part au dialogue

La Coordination des associations de la société civile et de défenses des droits de l'Homme (CASCIDHO), célèbre son 21ème anniversaire (10 octobre 1999 - 10 octobre 2021).



À cette occasion, Mahamat Digadimbaye, coordonnateur de la CASCIDHO, a lancé un pressant appel à la coordination d’actions citoyennes Wakit Tama afin de s'inscrire dans la dynamique nationale de l'organisation du dialogue national national inclusif et à y prendre part activement.



Le processus d'organisation du dialogue national inclusif étant irréversible, l'apport de toutes les forces politiques, sociales ou politico-militaires sera d'un atout incontestable pour la réussite des assises du dialogue national inclusif, selon lui. “L'auto-exclusion ou la radicalisation sont à éviter dans cette phase de la réconciliation nationale pour la construction d'un Tchad nouveau”, a préconisé Mahamat Digadimbaye.



La semaine dernière, le ministre de la Communication, Abderaman Koulamallah, a également lancé un appel à Wakit Tamma en ce sens.



À ce jour, Wakit Tamma n’a pas annoncé sa participation au dialogue national inclusif et maintient ses revendications, notamment la révision de la Charte de transition.