Tchad : la CASCIDHO rend visite aux prisonniers de guerre

Une mission de la Coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l'Homme (CASCIDHO) a rendu visite ce jeudi matin aux prisonniers de guerre à la maison d'arrêt de Klessoum. Elle a eu un échange direct avec les prisonniers de guerres (adultes et mineurs) et les administrateurs de la maison d'arrêt.



Selon le coordonnateur national de la CASCIDHO, Mahamat Digadimbaye, il y a au total 505 prisonniers de guerres dont 411 adultes et 94 mineurs. De ces chiffres, il y a eu trois morts. L'un est décédé du fait des blessures et les deux autres de mort naturelle.



Mahamat Digadimbaye précise que pour les prisonniers mineurs, aucun ne fera l'objet d'une poursuite judiciaire. Il seront déférés dans les centres de réinsertion pour une période donnée puis libérés.



Les blessés reçoivent des soins médicaux. D'autres cas graves sont référés dans des hôpitaux pour y recevoir des soins adéquats.



Pour le volet alimentaire, la situation était difficile au début car le budget prévisionnel ne pouvait les couvrir. Mais présentement, des dispositions ont été prises pour régulariser cette situation, indique le coordonnateur national de la CASCIDHO.



Ému de la rencontre avec les prisonniers de guerre, Mahamat Digadimbaye lance un appel à tous les tchadiens ayant pris les armes comme moyen d'expression, d'abandonner cette option, privilégier le dialogue et s'inscrire dans la dynamique de la réconciliation nationale pour une paix juste et durable afin d'éviter les conflits internes.



La CASCIDHO entend mener une réflexion sur la situation des mineurs afin d'interpeller ceux qui les manipulent et les intègrent dans les conflits armés.