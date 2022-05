Tchad : la CASCIDHO s'engage en faveur de la libération des leaders de la société civile

Le coordonnateur national de la Coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l'Homme (CASCIDHO), Mahamat Digadimbaye a tenu un point de presse ce 23 mai 2022 à l'hôtel Novetel, relatif à la marche du 14 mai 2022.



Le coordonnateur de la CASCIDHO, Mahamat Digadimbaye estime que cette manifestation autorisée répond aux principes des libertés publiques et des droits de l'Homme garantis par les conventions internationales et la charte de transition à travers laquelle les hautes autorités ont permis l'organisation des marches pacifiques dans notre pays.



Au prix de la paix, du dialogue et de la reconciliation nationale, la CASCIDHO s'engage à œuvrer auprès des hautes autorités pour la libération des frères et collègues de la société civile, arrêtés et poursuivis afin de désamorcer cette crise.



Par ailleurs, la CASCIDHO deplore les dérives constatées et en appelle au calme et à la retenue. Elle attire l'attention des uns et des autres sur le fait qu'une manifestation publique doit être strictement non violente et respectueuse des valeurs républicaines. Et les forces de l'ordre doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité physique des manifestants et les biens publics et privés. Malheureusement, cette marche pacifique du 14 mai, censée exprimer une opinion, a causé des dégâts considérables. Des actes de violence sur des individus et de vandalisme sur les biens publics et privés ont été observés. Des leaders de la société civile, organisateurs de cette marche, ont été arrêtés et mis sous mandat de dépôt.



Le gouvernement doit, par rapport à ses engagements, respecter le cahier des charges de la transition et convoquer le plus rapidement possible le dialogue national inclusif. Selon le coordonnateur, le retard en ce sens amènerait les Tchadiens à opter pour d'autres voies illégales d'expression.