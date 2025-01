Tchad : la CASCIDHO satisfaite du déroulement des élections du 29 décembre 2024

Au cours d'une déclaration préliminaire d'observation des missions des coordinations provinciales, et de la ville de N’Djamena, faite ce jeudi 2 janvier 2025, au Centre d'Études et de Formation pour le Développement (CEFOD), par le chef de la mission d'observation nationale de la Coordination des Associations de la Société Civile et de Défense des Droits de l'Homme (CASCIDHO), Domo Guidjinga, la mission a exprimé sa satisfaction sur les opérations des élections législatives, provinciales, et communales du 29 décembre 2024, sur l'ensemble du territoire national.



Domo Guidjinga a indiqué que la CASCIDHO a déployé 550 observateurs électoraux dans les 23 provinces du pays, qui ont pu observer 8430 bureaux de vote, leur permettant ainsi de relever quelques constats sur le terrain. Il s'agit de : l'absence de quelques délégués des partis politiques dans certains bureaux de vote, le kit électoral peu disponible dans certains bureaux de vote.



Cependant, les opérations de dépouillement se sont déroulés conformément aux dispositions du code électoral, alors qu’un engouement relatif a été observé à la fin du scrutin. Les bureaux de vote étaient accessibles et mieux disposés, et enfin une forte participation des femmes au scrutin a été également observée.



Le chef de mission nationale d'observation électorale de la CASCIDHO, Domo Guidjinga, a souligné qu'en dépit de quelques imperfections constatées qui ne sont pas de nature à entacher la régularité des scrutins, la mission a noté avec satisfaction que les élections combinées du 29 décembre 2024 sont crédibles et démocratiques.



La CASCISHO a félicité le peuple tchadien pour sa maturité et son degré de conscience citoyenne qui ont prévalu pendant le déroulement des scrutins. Elle exhorte les partis politiques en compétition, au respect des résultats des urnes, et à recourir aux voies légales, pour le règlement des éventuels différends.