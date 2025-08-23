Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Réunion de concertation pour le relogement des populations sinistrées


Alwihda Info | Par Eric Guedi - 23 Août 2025


Le 22 août 2025, une réunion de concertation sur l’identification des sites de relogement des populations sinistrées s'est tenue à Laï, dans la province de la Tandjilé. Cette réunion, dirigée par le secrétaire général de la province, Alhadj Abdoulaye Boulama, a rassemblé toutes les parties prenantes de la région.


  Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet de soutien aux communautés vulnérables, mené par la Croix-Rouge du Tchad avec le soutien de partenaires techniques et financiers, notamment la DG ECHO. L'objectif principal de cette réunion était d'identifier des sites sûrs et adaptés pour le relogement des sinistrés, tout en évaluant les caractéristiques sociales, géographiques, juridiques et environnementales des zones proposées afin d'assurer un accueil digne et durable.

 
Dans son allocution, le président du comité provincial de la Croix-Rouge de la Tandjilé, Moussa Kebgue Waguia, a souligné que les effets climatiques fragilisent particulièrement les communautés vulnérables. Il a insisté sur l'importance de cette démarche pour améliorer le bien-être des populations de la région.

 
Le secrétaire général, Alhadj Abdoulaye Boulama, a exprimé sa gratitude envers la Croix-Rouge du Tchad pour son engagement et a invité tous les acteurs à soutenir cette démarche avec responsabilité.

 
À l'issue de la concertation, l'équipe de la Croix-Rouge et les participants ont visité le site retenu par la commune de Laï en accord avec le service de cadastre, marquant une étape importante dans ce processus de relogement.


