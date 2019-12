Tchad : la CASCIDHO souhaite un "processus électoral calme et apaisé"

Le coordonnateur national de la Coordination de la société civile et de défense des droits de l'Homme (CASCIDHO), ​Mahamat Digadimbaye a présenté mardi le bilan, les défis et les perspectives de ses activités au cours de l'année 2019, à la veille de la nouvelle année 2020.



Mahamat Digadimbaye a indiqué que "l'année 2019 qui s'achève a été pour la CASCIDHO une année d'intenses activités de sensibilisation sur le plan interne".



Parmi ses nombreuses activités, la CASCIDHO a réalisé une journée d'information et de sensibilisation sur les textes juridiques en matière électorale, la formation des observateurs électoraux et des agents sensibilisateurs sur la méthodologie d'éducation civique, la sensibilisation sur la coexistence pacifique, ou encore des séries de séminaires. Elle a aussi pris part à des évènements internationaux, notamment la conférence de Madrid sur le climat.



Selon Mahamat Digadimbaye, "dans le cadre de la crise économique et financière qui frappe notre pays, 2019 a été une année importante. Après une analyse des rapports du Gouvernement et des partenaires tels que le FMI et la Banque mondiale qui constatent une embellie financière, et que le Tchad est sur une bonne voie de sortie définitive de la crise", la CASCIDHO décerne "un satisfécit au Gouvernement de la République du Tchad et aux partenaires financiers engagés dans cette lutte".



"Pour l'année 2020, étant une année électorale, il faut un processus électoral calme et apaisé en vue de l'organisation des scrutins législatif et local dans le respect des principes démocratiques et de la transparence. Pour l'année 2020, nous souhaitons une année de promotion au respect des droits de l'Homme et des libertés", a souligné le coordonnateur national de la CASCIDHO.



La CASCIDHO entend aborder l'année 2020 avec des grands défis, tout en étant à l'avant garde de la lutte pour la défense des droits humains, la restauration de l'Etat de droit, de la démocratie et de la sauvegarde des acquis de la République.