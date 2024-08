AFRIQUE Tchad : la CBLT appelle à un soutien continu de l'UE et de l'UA dans la lutte contre Boko Haram

Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 7 Août 2024





Le secrétaire exécutif de la Commission du bassin du lac Tchad (CBLT) exhorte l'UE et l'UA à maintenir leur soutien dans la lutte contre le terrorisme, alors que le 14ème Comité directeur conjoint débute à N'Djamena.



Lors de la cérémonie d'ouverture de la 14ème réunion du Comité directeur conjoint, tenue à l'hôtel Radisson de N'Djamena, l'ambassadeur Mamman Nuhu, secrétaire exécutif de la Commission du bassin du Lac Tchad (CBLT), et chef de mission de la Force multinationale mixte (FMM), a lancé un appel pressant à l'Union européenne (UE), à l'Union africaine (UA), et à d'autres partenaires stratégiques, pour maintenir leur soutien indéfectible dans la lutte contre le terrorisme de Boko Haram dans la région du bassin du Lac Tchad.



L’ambassadeur Nuhu a souligné l'importance des efforts de collaboration soutenus pour éliminer Boko Haram, et atténuer ses impacts dans la région. Il a reconnu les sacrifices importants consentis par les pays contributeurs de troupes (CCT), et le soutien crucial des partenaires stratégiques, qui ont été déterminants pour parvenir à un environnement plus sûr, propice à la paix et au développement dans le bassin du Lac Tchad.



Le Dr Sarjoh Bah, directeur de la gestion des conflits de l'UA, a exprimé sa gratitude envers le soutien de l'UE et d'autres partenaires stratégiques, dans la lutte contre le terrorisme dans la région. Il a souligné que la réussite de l'opération LAKE SANITY II démontrait l'engagement et les sacrifices des TCC de la Force MNJTF, pour vaincre Boko Haram et restaurer la paix et la stabilité.



Le Dr Bah a réitéré l'engagement de l'UA à renforcer la capacité de la MNJTF à mener ses opérations, conformément au cadre de conformité et de responsabilité de l'UA, en garantissant le respect du droit international humanitaire, du droit des droits de l'homme et des normes de conduite et de discipline les plus élevées.



Le général de division Ibrahim Ali, commandant de la Force MNJTF, a souligné l'importance d'un engagement commun pour faire progresser la paix et la stabilité dans la région du Lac Tchad. Il a noté que la réunion constitue une plate-forme cruciale pour coordonner les efforts collectifs et partager des idées, conformément à l'accord de mise en œuvre du soutien entre l'UA, la CBLT et les pays fournisseurs de contingents de la FMM.



Il a affirmé que le soutien de l'UA et de ses partenaires stratégiques a contribué de manière significative à l'accomplissement du mandat de la MNJTF consistant à restaurer la paix et le développement dans la région.



Le premier jour de la réunion comprenait des mises à jour sur la situation générale dans la zone d'opération de la MNJTF, des briefings sur le soutien direct et supplémentaire, un briefing de l'UA sur l'état du soutien supplémentaire à la MNJTF, un examen des termes de référence du Comité directeur conjoint, et une séance d'information sur la conformité et la responsabilité des opérations de la MNJTF.





