Tchad : la CEEAC souhaite rencontrer Les Transformateurs pour l'enquête sur le 20 octobre 2022

Le Parti Les Transformateurs a rappelé que les personnes présentées il y a quelques semaines par la CEEAC comme membres des Transformateurs à la télévision nationale n'en étaient pas et n'étaient pas mandatées par le Parti, ce qui était du faux et usage de faux.



Le Parti Les Transformateurs a également précisé que pour une enquête impartiale et efficace, la Commission internationale doit être dirigée par l'Organisation des Nations Unies (ONU) avec l'assistance des organisations régionales et sous-régionales, telles que la CEEAC. De plus, le Parti suggère d'inclure d'autres institutions internationales et nationales crédibles pour renforcer la confiance en l'enquête. Enfin, le Parti Les Transformateurs appelle à la libération des personnes arrêtées arbitrairement pour qu'ils puissent témoigner de ce qu'ils ont vu, subi et vu faire aux autres.



L'équipe d'experts de la CEEAC doit séjourner à N'Djamena du 10 au 16 février 2023 et souhaite rencontrer des responsables du Parti Les Transformateurs. Le Parti Les Transformateurs se dit vigilant quant à la partialité de la CEEAC.