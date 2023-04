Tchad : la CEEAC tient un forum sur la prévention climatique

Le forum se tient depuis le 3 mars 2023 à l'hôtel la résidence à N'Djamena. Il a pour thème "service climatique pour l'alerte précoce et pour une action rapide". L'objectif est "d'élaborer et de diffuser la prévision saisonnière objective des paramètres météorologiques pertinents et d'évaluer les impacts potentiels des phénomènes prévus sur les activités humaines et économiques de la région pour la saison des pluies à venir", explique le ministre de l'Aviation civile et de la Météorologie, Hissein Trahir Sougoumi.

Des prévisions indispensables pour le Tchad qui a été affecté "par des inondations catastrophiques" l'année passée. Grâce aux prévisions, il pourra comme les autres pays de la sous-région, "prendre des mesures d'atténuation des catastrophes, de planifier la gestion des ressources en eau, de l'agriculture (...)", explique le ministre de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale.