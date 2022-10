Tchad : la CEN-SAD salue la qualité des résolutions du DNIS et apporte son soutien aux autorités

La Communauté des États Sahélo-sahariens (CEN-SAD) a pris part aux travaux du dialogue national inclusif et souverain (DNIS) et tant qu’observateur. Elle se félicite des dispositions organisationnelles et de la qualité des résolutions et recommandations consignées dans le cahier des charges, selon une déclaration parvenue à Alwihda Info.



L’organisation régionale rend hommage aux participants et félicite le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby pour son implication personnelle dans la réussite des assises.



La CEN-SAD réitère sa disponibilité permanente à aider le gouvernement du Tchad dans toutes les étapes de la mise en œuvre des conclusions du dialogue, dans l’intérêt de la paix, de la stabilité et de la consolidation de la démocratie.



Le DNIS s’est tenu du 20 août au 5 octobre au Palais des arts et de la culture de N’Djamena.