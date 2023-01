Tchad : la CEN-SAD valide le document du programme régional jeunesse pour une contribution à la paix

Selon la secrétaire d'État à la jeunesse et au leadership entrepreneurial, Fatimé Boukar Kossei, la validation de cet outil stratégique permettra à l'exécutif de la CEN-SAD de contribuer de manière significative à travers la mobilisation des jeunes, à la sécurité, à la consolidation de la paix, à la lutte contre la pauvreté et au rétablissement des équilibres écologiques dans l'espace communautaire.



Elle est convaincue que, grâce à ce document, les experts de la CEN-SAD sont désormais mieux outillés pour orienter, suivre et accompagner la jeunesse dans les différents domaines porteurs en vue de leur insertion socioéconomique, et aussi sur les niveaux d’implication et d’adhésion attendus de leur part et ceux des pays membres de la CEN-SAD pour la réussite du Programme régional jeunesse.



Fatimé Boukar Kossei informe que cet atelier a débouché sur des riches échanges qui traduisent l'engagement et la ferme volonté des pays membres de la CEN-SAD à accompagner et à soutenir la mise en œuvre du programme régional jeunesse.



Pour le secrétaire exécutif, M. Brigi Rafini, la CEN-SAD déploiera tous les efforts nécessaires pour poursuivre le processus qui doit aboutir d'abord à l'adoption du document de l'étude de faisabilité par les ministres, et ensuite à la mise en œuvre effective du programme dans les pays. Il a souligné que le rapport final des experts et ses propositions constituent une avancée majeure dans la finalisation technique et financière du contenu du programme, car la jeunesse CEN-SAD a fait preuve d'engagement et a démontré ses compétences tout au long du processus de l'étude de faisabilité.



"Nous sommes engagés désormais dans le processus de concrétisation de l'initiative Jeunesse de la CEN-SAD pour une contribution inestimable à la consolidation de la paix, à la sécurité, à la lutte contre la pauvreté et au rétablissement des équilibres écologiques dans les pays de la CEN-SAD", a-t-il assuré.