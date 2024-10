Tchad : la CNDH poursuit sa mission dans la province du Logone Occidental

Au troisième jour de la mission, la délégation de la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) est conduite par son président, Belngar Larmé Jacques, en séjour dans la province du Logone Occidental, dans le cadre de l'enquête des conflits communautaires survenus au village Palakoundja.



Ce mercredi 2 octobre 2024, la délégation s'est rendue au Palais royal de Beinamar, pour rencontrer le chef de canton, sa Majesté Dingamdandé Nguissibé Jacques. Cette rencontre a permis aux commissaires de la CNDH de poser un certain nombre de questions au chef de canton de Beinamar.



Des questions qui leur permettront d'établir les faits des événements malheureux du 30 août 2024, survenus au village Palakoundja et ses environs.



Après le Palais royal, la délégation s'est dirigée à la Maison d'arrêt de Beinamar, pour constater les conditions de détention des prisonniers, et échanger avec les auteurs des conflits communautaires de Palakoundja, en compagnie du juge de Paix de Beinamar, Abakar Ibrahim Djaye.



Au total, ils sont 40 personnes détenues à la Maison d'arrêt de Beinamar, dont 27 condamnés et 13 prévenus, y figurent également 2 femmes. Aussitôt arrivés, les commissaires de la CNDH, ont eu des échanges avec les auteurs des conflits de Palakoundja.