Tchad : la CNPS poursuit son opération d'enrôlement à Moundou

MOUNDOU - Démarrées le 4 mars dernier, les opérations d'enrôlement biométrique des retraités, veuves et rentiers de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) de Moundou se poursuivent.



Un tour dans les locaux de l'agence de Moundou nous a permis de constater le bon déroulement des opérations.



Selon le chef de mission Abdoulaye Mahamat Abkress, tout se déroule comme prévu, sans difficultés majeures.



"Les retraités, veuves et rentiers font preuve de discipline et respectent scrupuleusement les consignes", a indiqué le chef de mission.