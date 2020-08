Tchad : la CNPS recense et enrôle les retraités et veuves pour sécuriser leurs droits

L'opération qui s'est déroulée du 17 au 19 août a permis d'enrôler 100 bénéficiaires à Abéché. Il y a encore des personnes qui n'ont pas pu se faire enrôler car elles résident dans des zones inaccessibles à cause des eaux de ouadis. La CNPS compte prendre des dispositions nécessaires pour les faire enrôler plus tard où à la fin de l'opération.



Par ailleurs, une commission permanente d'enrôlement et d'enregistrement sera mis sur place à Ndjamena. Abdoulaye Mahamat abkress a souligné que ces personnes peuvent toujours les rejoindre pour se faire enrôler puisque cette procédure est obligatoire. Par conséquent, toute personne non enrôlée et non recensée verra simplement et purement sa pension ou sa rente suspendue.



En outre, le chef de la division des prestations sociales Abdoulaye Mahamat Abkress demande à la population de se faire recenser massivement. Selon lui, tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer en raison de la santé, peuvent envoyer un membre de leur famille ou un enfant pour informer l'agence. Une équipe mobile se déplacera pour procéder au recensement, prélever les empreintes digitales de la personne, la filmer et payer l'intéressé à domicile.