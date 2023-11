Tchad : la CONOREC annonce le début de la campagne référendaire ce 25 novembre 2023

En effet, cette campagne qui s’ouvre ce 25 novembre va s’étendre jusqu'au 15 décembre à minuit.



A cette occasion, le président de la CONOREC a demandé, au nom de son institution, une preuve de tolérance au cours de la campagne référendaire, et de se départir de tout acte ou propos de nature à mettre à mal le tissu social encore très fragile.



Par ailleurs, Limane Mahamat ajoute que le démarrage de la campagne est un moment historique. Pour lui, cette période offre une opportunité aux partisans et aux adversaires du projet de Constitution proposé, de convaincre sur la pertinence de leur option, et de permettre aux électeurs de choisir en toute conscience dans l'isoloir, le bulletin correspondant à leur intime conviction.