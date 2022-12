Tchad : la COOPI amplifie la lutte contre les violences basées sur le genre

Cet événement est réalisé dans le cadre du projet "prévention et prise en charge des enfants en situation difficile dans la ville de N'djamena et des ses environs".



La secrétaire générale de la Cellule de liaison et d'information des associations féminines (CELIAF), Koumdé Sabine, invite la communauté tchadienne à cultiver la pratique de dénonciation des cas de violence basées sur la genre, en promouvant l'éducation à la justice et l'équité envers les droits des femmes et filles.



Koumdé Sabine de rajouter que son institution a l'objectif d'éliminer toutes les formes de violences contre les femmes et atteindre l'égalité de genre, en s'alignant au niveau international, afin de rejoindre l'objectif de développement durable n° 5.



La représentante de la ministre du Genre et de la Solidarité nationale, Raïssa Nouradine Kassiré, a lancé un appel aux ONG locales et internationales afin d'intensifier les campagnes et sensibilisations sur la violence basée au genre.