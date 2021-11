Tchad : la COSC réaffirme son soutien à la politique du CMT pour une paix durable

Le coordinateur de la Coalition des organisations de la société civile (COSC), Madjissembaye Basile, dans un communiqué signé mercredi dernier, indique qu’après moult réflexions, son association a décidé d’aller dans les différents arrondissements de la capitale, pour expliquer le bien-fondé de la mission du Conseil Militaire de Transition, de chercher à restaurer la paix et la bonne gouvernance.



La coalition des organisations de la société civile (COSC) dit avoir pour objectif, de sensibiliser les Tchadiens pour une prise de conscience pour un Tchad debout et uni, de lutter contre les mauvaises pratiques ayant des conséquences néfastes et surtout, de faire face aux vendeurs d’illusions qui ne cessent d’entraîner la jeunesse dans des dérives.



« Nous les jeunes, voulons œuvrer pour une bonne orientation afin de garder l’esprit patriotique du peuple tchadien. Regardons dans la même direction, pour renforcer l’unité du pays de Toumai. Le Tchad est notre patrimoine que nous aimons et nos dirigeants ont notre soutien. Les Tchadiens vivent dans un concert d’une paix durable et d’une cohésion sociale. Le Tchad est indivisible et les vendeurs d’illusions n’ont aucune chance avec cette génération éveillée et soudée du Tchad, en provenance des 23 provinces. La jeunesse tchadienne engagée et consciente, apporte son soutien au CMT », affirme le coordinateur de la COSC, Madjissembaye Basile.



La coalition des organisations de la société civile réaffirme donc son soutien au CMT, dans sa politique de main tendue et d’ouverture, pour une cohabitation pacifique et une paix durable.