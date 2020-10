TCHAD Tchad : la CTDDH dénonce des méthodes "lâches et perverses" pour la faire taire

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 10 Octobre 2020









Le 12 août, une ordonnance judiciaire a suspendu Mahamat Nour Ibedou de sa fonction de secrétaire général de la CTDDH. Cette suspension suscite une vague d'indignation.



Le comité exécutif dit ne pas comprendre qu’une organisation indépendante régie par des textes spécifiques et dont le fonctionnement est régi par ses textes statutaires voit son secrétaire général être suspendu par un juge.

"Conscient des harcèlements répétés du pouvoir dont fait l’objet la CTDDH, le Comité Exécutif avait décidé d’organiser une assemblée générale extraordinaire ce samedi 10 Octobre 2020 en vue de faire le point au sein de l’organisation. Grande fut notre surprise quand une ordonnance signée hier 09 Octobre 2020 au mépris des lois et règlements par l’homme de main qui porte l’habit de juge interdit la tenue de notre assemblée générale extraordinaire."



"Le combat que mène actuellement la CTDDH est une lutte qui interpelle toutes les organisations de la société civile tchadienne. Que les associations sachent que si ce système corrompu et dictatorial arrive par ces méthodes lâches et perverses à avoir raison de notre organisation, aucune association de la société civile ne sera désormais à l’abri de l’arbitraire du pouvoir et de son bras armé qui est la justice."

Le comité exécutif souligne qu'à défaut de pouvoir dissoudre l'organisation, le pouvoir tente de s'en accaparer pour en faire "une association à son service". Il ajoute que "l’actuelle croisade contre les voix de la presse indépendante à travers la fermeture de plus d’une dizaine d’organes de presse et de la mise en demeure de six d’entre eux participe de la même logique : celle de l’instauration d’une dictature pure et simple".



Le Comité Exécutif de la CTDDH rappelle que "ces manœuvres sordides ne l'empêcheront en aucune manière de défendre les droits des victimes de l'arbitraire du pouvoir que sont les plus vulnérables et des plus démunis".





