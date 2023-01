Tchad : la CTDDH exige la libération de Abdelkader Djibia et ses collègues, arrêtés au Chari-Baguirmi

La CTDDH a dénoncé cette arrestation arbitraire des jeunes du Chari Baguirmi par le préfet de Bousso. Les jeunes du Chari Baguirmi avaient tenu une réunion de sensibilisation sur la gestion des 5% des revenus pétroliers, ce qui n'a pas été du goût des autorités locales.



La CTDDH est extrêmement préoccupée par cette arrestation et estime que la gestion personnelle, clientéliste et calamiteuse de ces revenus doit cesser. La CTDDH estime également que la mauvaise gestion des 5% des revenus pétroliers doit immédiatement cesser.



La CTDDH exige leur libération immédiate et sans condition, ainsi que le respect des droits et devoirs des citoyens. Elle dénonce la gestion clientéliste et calamiteuse des revenus pétroliers et appelle à une gestion transparente et responsable de ces revenus pour le bien-être de tous les Tchadiens.