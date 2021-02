Tchad : la CTTDH demande au président français de renoncer à sa visite

Dans un communiqué de presse rendu public ce 9 févier 2021, la Convention Tchadienne de Défense des Droits de l’Homme (CTDDH), informe l’opinion nationale et internationale que son secrétaire général, Mahamat Nour Ahmed Ibedou, la trésorière du parti Les Transformateurs, Fatime Abdelkerim Soumaila, le coordonnateur du Mouvement des jeunes pour la paix et le développement, Mahamat Oumar Ibrahim, le président du Collectif des diplômés sans emploi, Cousin Aissadji Aime, ainsi que dix autres jeunes ont été arrêtés le 6 février 2021 et sont injustement placés sous mandat de dépôt par le 10ème substitut du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de N'Djamena, Allahrassem Nodjiadé.



Il faut rappeler que cette marche dite pacifique avait été interdite par les autorités. Les marcheurs avaient alors été présentés à la presse par la Police nationale, puis déférés à la justice quelques instants plus tard. « La CTDDH étant convaincue de l'inféodation de la justice tchadienne au pouvoir répressif et sanguinaire du MPS. Elle affirme son engagement pour le respect des droits de l'homme tout en continuant par dénoncer la barbarie régnante au Tchad. Elle condamne la violation du sacro-saint principe de la présomption d’innocence et du droit de la défense… », note le communiqué.



Compte tenu de cette situation, « la Convention Tchadienne de Défense des Droits de l'Homme demande à Emmanuel Macron de renoncer à sa visite au Tchad et retirer immédiatement son soutien au régime despotique d'Idriss Deby ». « Enfin, la CTDDH rend le Gouvernement pour responsable pour toute éventuelle atteinte à l'intégrité physique de militants jetés arbitrairement en prison et exige leur libération immédiate et sans conditions », conclut le communiqué de presse signé par six responsables de la Convention Tchadienne de Défense des Droits de l’Homme.