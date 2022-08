TCHAD Tchad : la CadEcom suggère un nouveau modèle économique contre la pauvreté

Alwihda Info | Par Georges Lawane - 4 Août 2022



L’élaboration de ce projet est motivée par la montée en puissance de la pauvreté et de la misère qui sévissent dans tout le continent africain.

La Compagnie pour la promotion et le développement du cœur d'Afrique (CadEcom) a organisé une conférence de presse relative à la présentation d'un projet de développement au Tchad, ce 4 juillet 2022 à la Maison des médias de N'Djamena.



Les responsables de la compagnie, Amani Yao Emmanuel et Dihoulnet Patalet Bruno, ont indiqué que depuis quelques décennies, le continent africain est perçu aux yeux des observateurs les plus avisés, comme l'avenir du monde en raison de l’abondance et de la diversité de ses matières premières, et de sa nombreuse jeunesse de plus en plus formée et informée.



Au même moment, les pays africains sont dans la tourmente, pour la plupart confrontés à des crises inextricables qui les conduisent inexorablement à la montée en spirale de la pauvreté. En dépit des multiples concours extérieurs et des lourds efforts consentis à l'intérieur, de nombreux pays africains sont aux prises avec les crises qui hypothèquent et paralysent leur développement, ont-ils souligné.



Pour eux, l'élaboration du présent projet est motivée par la montée en puissance de la pauvreté et de la misère qui sévissent dans tout le continent africain. Et ce, en dépit du fait que le continent africain est le plus grand au monde, et dispose en quantité et en qualité les plus importantes ressources naturelles. L'objectif principal à atteindre consiste à éradiquer la pauvreté et la misère en Afrique.



Particulièrement, la création d'un nouveau modèle économique basé sur l'accroissement des échanges intra-africains en vue d'intravertir l'économie africaine. Il y a également la mise en valeur de l'hinterland par la viabilisation, le peuplement, l'aménagement et l'exploitation des investissements ; puis, la création d'un grand marché intérieur, d’un pôle de développement de 100 000 km, hors taxes douanières dans la bande sahélo-sahélienne du Tchad, ainsi que des infrastructures de base et industrialisation de l’Afrique.



La stratégie de mise en œuvre consiste à créer une zone économique de 100.000 km2 appelée « Cœur d'Afrique » au Tchad, hors taxes et hors douanes. Le projet présente plusieurs avantages pour le Tchad. Il permettra une profonde transformation de son développement, notamment, sur le plan politique, le Tchad bénéficiera d'une audience politique large, populaire et rayonnante.



Sur le plan économique, le projet permettra au Tchad de se doter d'un tissu économique dense, diversifié et prospère ; sur le plan financier, il permettra au pays de disposer d'une assise financière solide ; sur le plan socio-culturels, le projet permettra de créer de nombreux Bassins. Puis, sur le plan sanitaire, des hôpitaux de référence.



Pour l'Afrique, malgré les risques et menaces internes et externes qu'on pourrait redouter, le projet « Cœur de l'Afrique » permettra une grande densité d'échanges intérieurs et de complémentarité de l'économie. D'après les responsables de la compagnie, le projet « Cœur de l'Afrique » apparaît comme l'élément déclencheur du développement durable et harmonieux du continent africain.



Enfin, il permettra d'identifier et de neutraliser les causes profondes de la pauvreté et de la misère en Afrique.





