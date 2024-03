Tchad : la Chaire Senghor de l’université de N’Djamena célèbre la Journée internationale de la Francophonie

Chaque année, autour de la date du 20 mars, la Journée internationale de la Francophonie est célébrée dans les pays francophones, mais aussi dans ceux où la langue française est répandue.



En effet, des centaines d’événements sont ainsi organisés pour mettre en lumière la diversité et la vitalité de la Francophonie.



La Chaire Senghor de la Francophonie de l’université de N’Djamena a célébré le 20 mars 2024, la Journée internationale de la Francophonie sous le thème : « Créer, innover, entreprendre en français ». Des conférences-débats ont été animées à cet effet au campus universitaire de Toukra.



Abakar Réné, président de l’Association francophone des enseignants de français au Tchad, dans son allocution, a rappelé que cette date fait référence à la naissance, le 20 mars 1970 à Niamey (Niger), de l’Agence de coopération culturelle et technique, qui allait devenir ensuite l’Organisation internationale de la Francophonie.



Selon Abakar René, cette orientation souligne les multiples opportunités et le dynamisme de l’espace francophone, encourageant ainsi la créativité, l’innovation et l’entrepreneuriat comme leviers de création d’emplois pour la jeunesse.



Pour le vice-doyen de la faculté des langues, lettres, arts et communication, Dr Moursal Makaye, c’est un moment privilégié de l’identité francophone, dont l’objectif général est de sensibiliser la communauté universitaire et ses partenaires épris des valeurs de paix, de solidarité et de partage.



Il faut souligner que cette célébration au campus universitaire de Toukra a vu la participation des enseignants et étudiants en Master. A part le thème général, les sous-thèmes tels que « Francophonie et diversité linguistique en contexte tchadien » ; « La dynamique des langues en présence » ; « Enjeux et défis de la Francophonie à l’ère du numérique en contexte tchadien », ont été débattus par Dr Fatimé Pamdegue et Dr Reoutarem Sylvain.