Tchad : la Citadelle de Kelo organise une journée de réflexion sur l'amélioration de l'enseignement

L'objectif était d'évaluer les élèves à travers des poèmes et des sketches présentés par les élèves, et de chercher à adopter une stratégie d'enseignement adaptée à leur niveau. La cérémonie était présidée par le Maire de la ville de Kelo, représentant le préfet du département de la Tandjile-Ouest.



Au cours de son allocution, le fondateur de LA CITADELLE DE KELO a souligné l'importance de la motivation pour les apprenants et les enseignants afin d'atteindre la qualité de l'enseignement. Il a également affirmé que l'amélioration dépendait de la motivation des enseignants, des parents et des élèves.



Le représentant du préfet a pris la parole pour expliquer que la refondation de l'école tchadienne était le souci majeur du gouvernement, notamment pour la scolarisation des filles et leur maintien à l'école. Il a ajouté qu'il ne doutait pas de la compétence du complexe scolaire.



La journée de réflexion s'est clôturée par la présentation de poèmes et de sketches sur la paix et le vivre ensemble par les élèves de l'école LA CITADELLE DE KELO. Cette initiative encourageante montre l'importance accordée à l'éducation et à l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans la région.