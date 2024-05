Tchad : la Coalition des Femmes Médiatrices pour la Paix Durable forme des formatrices

Une formation de renforcement des capacités des médiatrices tchadiennes, visant à contribuer à une transition inclusive et apaisée, ainsi qu'au processus de réconciliation nationale, s’est déroulée ce mardi 21 mai 2024 à la Conférence Épiscopale du Tchad, en présence du secrétaire général du ministère de la Femme et de la Protection de la Petite enfance.



Lors de l'ouverture de l'atelier, la présidente Achta Djibrine a déclaré : « Cette formation en médiation vient pour renforcer vos capacités et vous préparer à exercer le rôle d'ambassadeurs auprès de la population, afin de promouvoir la paix et l'harmonie au sein de la société. »



Apolline Moudalbaye, secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Protection de la Petite enfance, a ajouté : « Il est important de rappeler l'attention qu'accorde le président de la République nouvellement élu à la promotion de la participation citoyenne des femmes dans les processus de prise de décision à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Cet engagement s'est matérialisé par l'érection du ministère de la Femme en ministère d'État.



C'est à juste titre que la question des femmes figure en bonne place parmi les douze chantiers de son programme politique pour ce quinquennat qui commence. »



En s'inscrivant dans l'opérationnalisation de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, à travers les piliers « Prévention » et « Participation », la Coalition des Femmes Tchadiennes Médiatrices pour la Paix Durable (CFTMPD) se positionne comme un partenaire clé du ministère de la Femme, dans la mise en œuvre du Plan d'Action National 1325 de la République du Tchad.