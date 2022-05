Tchad : la Coordination des femmes pour la paix appelle les citoyens à être des acteurs de développement

La présidente de la Coordination des femmes pour la paix et le développement, Fatime Mahamat Djiddi, a demandé le 18 mai au cours d’une point de presse, à toutes les organisations et associations de la société civile et aux différents partis politiques d’apporter leur contribution, en ce moment difficile que traverse le pays, pour être des acteurs du développement.



« Nous devons nous concentrer pour contribuer à la construction de la paix, la concorde nationale, I'unité nationale et le vivre ensemble pour la sécurité. Ce sont des efforts consentis par le président du Conseil militaire de transition pour consolider la paix, la sécurité et la stabilité », a affirmé Fatime Mahamat Djiddi.



La Coordination exprime son soutien et son appui au processus de recherche et de sauvegarde de la paix.