Tchad : la Cour suprême veut renforcer l'éthique des magistrats

La rentrée judiciaire 2018-2019 de la Cour suprême s'est ouverte ce lundi 25 mars au Palais du 15 janvier. Le chef de l'Etat a été représenté par le ministre d'Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubet Pahimi Deubet.



Cette année, la Cour suprême met l'accent sur le respect de l'éthique et de la déontologie par les magistrats. Elle les invite à un comportement professionnel et responsable.



Le procureur général près la Cour suprême a dressé le bilan de l'année écoulée. Selon lui, durant la période 2017-2018, plus de 37.000 dossiers ont été enregistrés et 19.506 ont été traités, soit un pourcentage de 53,9%.



"Cette rentrée judiciaire qui s'ouvre sous la 4ème République appelle les magistrats à un changement de comportement. J’exhorte tous les corps judiciaires sans exception à un changement radical de comportement", a déclaré Samir Adam Annour, président de la Cour suprême.



La Cour suprême entend relever les défis auxquels elle fait face, notamment une plus grande rapidité dans le traitement des dossiers. Par ailleurs, elle espère la mise en place prochaine des cours d’appel de Moussoro, Faya, de Bongor.