Tchad : la Croix-Rouge valide le plan quinquennal de sécurité alimentaire et de résilience

C'est pour renforcer les capacités au niveau structurel et opérationnel, que la Croix-Rouge du Tchad, avec l'appui de la Fédération Internationale de la Croix-Rouge (FICR), a ouvert un atelier de validation sur la sécurité alimentaire et de résilience, ce 19 août 2024 à Ndjamena, sous le thème « Ensemble pour l'humanité ».



L'ouverture de cet atelier a vu la présence de plusieurs responsables de la Croix-Rouge, notamment le représentant de la Croix-Rouge italienne. Le vice-président de la Croix-Rouge du Tchad, Laldjim Narcisse a souligné dans son discours d'ouverture que, depuis plusieurs années, le Tchad enregistre des prévalences élevées de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition, selon les résultats des différentes analyses nationales (Cadre Harmonisé, Économie des ménages, Enquêtes SMART et Analyses IPC-AMN).



Le vice-président de la Croix-Rouge du Tchad explique que, cette vulnérabilité grandissante à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Tchad, est liée aux conflits, à des déplacements des populations et aux changements et variabilités climatiques.



II souligne qu'en plus, l’accès alimentaire de ces ménages est de plus en plus limité, à cause des hausses des prix des denrées de base, et de la détérioration de leur pouvoir d'achat.



Laldjim Narcisse explique pour sa part que, face à cette crise d'insécurité alimentaire et nutritionnelle grandissante, la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dans cette même logique, accompagne la Croix-Rouge du Tchad dans l'élaboration des outils stratégiques, pour un meilleur positionnement de celle-ci, dans le dispositif national de prévention des crises alimentaires, afin de lui permettre de renforcer sa participation dans ce secteur prioritaire.



Le vice-président explique que l'objectif de cet atelier était de procéder à la validation du plan quinquennal sur la sécurité alimentaire et la résilience de la Croix-Rouge du Tchad, avec les différents partenaires techniques.



II indique également que cette validation permettra de renforcer les capacités de la Croix-Rouge du Tchad, au niveau structurel et opérationnel. Ce qui veut dire que ce plan sera un outil stratégique facilitant la prise de décision, et un document de référence pour tous les partenaires du Mouvement Croix-Rouge, qui appuient la Croix-Rouge du Tchad. Une photo de famille a marqué l'ouverture de cet atelier.