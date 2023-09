Tchad : la FAO œuvre pour des solutions efficaces contre la malnutrition au Kanem

L'objectif de ce projet est d'identifier les causes profondes de la malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans, en vue de mettre en place des solutions efficaces pour lutter contre ce fléau.



Marc Mankoussou, chef de mission et représentant de la FAO, a souligné que cet atelier ne visait pas simplement à communiquer des informations, mais plutôt à créer un espace d'échanges constructifs autour des résultats obtenus au cours de la première phase du projet. Il a expliqué que ces discussions étaient axées sur la présentation du rapport portant sur les causes de la malnutrition dans la province du Kanem.



Le gouverneur Issaka Hassane Jogoï a reconnu que ce projet s'inscrivait parfaitement dans la politique du gouvernement, qui vise à éradiquer toute forme de malnutrition afin de garantir un avenir épanoui pour les enfants tchadiens. Il a également exprimé sa satisfaction quant à la collaboration exemplaire entre l'Agence des Nations Unies et le Gouvernement tchadien. En conclusion, il a appelé toutes les parties prenantes à œuvrer avec engagement et qualité dans l'intérêt de la population.