Tchad : la FENOPS dénonce le meurtre du président de la Fédération provinciale de Wadi-Fira

Dans un communiqué de presse daté du 15 juillet 2023, le président de la Fédération nationale des organisations des producteurs de semences du Tchad (FNOPS), Ahmad Moussa N’Game, a dénoncé le meurtre brutal du président de la Fédération provinciale des organisations des producteurs de semences de Wadi-Fira, survenu dans la journée du 15 juillet 2023.



Selon la FNOPS, le président assassiné a été froidement abattu et dépouillé des fonds provenant de la vente des produits de son organisation, juste après être sorti de la banque.



La FENOPS exprime également son mécontentement quant à l'attitude des forces de sécurité présentes sur les lieux, qui n'ont pas pris de mesures fermes pour arrêter les assassins. Elle doute de la volonté réelle des autorités tchadiennes d'engager des recherches sérieuses pour retrouver les criminels et les traduire en justice.



Face à la recrudescence de tels actes odieux, commis en toute impunité au Tchad, sans que les responsables ne soient poursuivis par les instances nationales, la FENOPS exprime sa colère et son amertume, concernant l'assassinat de son président, précise le communiqué.



L'organisation demande donc l'arrestation et la traduction en justice des auteurs de ce crime devant les juridictions compétentes. Elle interpelle également le ministre de la Sécurité publique, pour prendre des mesures fortes et efficaces afin de lutter contre la lassitude des forces de sécurité face à de telles situations.



Enfin, la FENOPS adresse ses condoléances les plus attristées à la famille et aux proches de la victime, ainsi qu'à toute la communauté des producteurs de Wadi-Fira, durement touchée par cette barbarie.