TCHAD Tchad : la FGC a aidé plus de 3 millions de personnes en 5 ans

Alwihda Info | Par Ali Moussa - 27 Janvier 2022



Sa secrétaire générale, Mme Habiba Sahoulba, appelle les partenaires de la Fondation à laisser parler leur grand cœur, pour soutenir ses actions et financer les projets phares de l’année 2022.

La Fondation Grand Cœur (FGC) a organisé une rencontre d’échange avec ses partenaires sur les grandes réalisations faites durant l’année 2021 et les perspectives qui se pointent à l’horizon, ce 27 janvier 2022, à son siège national.



À cet effet, un film a été projeté, prouvant les actions réalisées durant l’année 2021, sur les plans sanitaire, éducatif, environnemental, entrepreneurial, ainsi sur le développement rural. La secrétaire générale de la FGC, Mme Habiba Sahoulba a relevé que, depuis 5 ans, les actions de FGC ont touché et impacté directement ou indirectement la vie de plus de 3 millions des personnes.



La santé, l’éducation, l’accompagnement professionnel et le développement rural sont pour elle, les domaines d’action privilégiés, à travers lesquels la Fondation Grand Cœur a contribué au développement du Tchad. De plus, elle tient à rappeler que, chaque année, plus de 30 caravanes médicales ont été organisées ; 3500 femmes sont formées sur la création et la gestion des activités génératrices des revenus dans les 23 provinces ; 350 filles ont bénéficié des bourses scolaires ; 5000 élèves des écoles primaires ont reçu des kits.



À cela s’ajoutent 46000 tables bancs pour les écoles publiques et 1000 chaises et tables pour les maternelles. Par ailleurs, dans le domaine du développement rural, plus de 300 installations hydrauliques ont été réalisées, des semences et matériels agricoles distribués, et plus de 3000 tonnes de vivres et non vivres remis aux personnes vulnérables dans le cadre de la solidarité. « Toutes ces réalisations résultent de vos contributions généreuses », a témoigné la SG de la FGC Mme Habiba Sahoulba à leurs partenaires.



Pour elle, les événements douloureux de 2021 qui ont conduit à la disparition tragique du président d’honneur de la FGC, le maréchal Idriss Déby Itno, auront impacté sur leur capacité à couvrir toutes les provinces avec leurs traditionnelles activités. Elle indique en outre que, la pauvreté continue à rendre la vie difficile à un nombre important de Tchadiens ; le changement climatique a accentué la précarité dans le monde rural, et les besoins sont énormes. Mme Habiba Sahoulba promet d’agir, malgré les contingences difficiles à se mobiliser, et à apporter le soutien nécessaire aux personnes malades et de redonner le sourire à ceux qui ont perdu la vue.



Il faut également se pencher sur les orphelins qui attendent le repas du soir, aux femmes qui se battent chaque jour pour le bien-être de leurs familles. Selon la secrétaire générale de la FGC, Mme Habiba Sahoulba, sa Fondation connaît la résilience des Tchadiens. Une résilience que les événements récents ont une fois de plus mis à rude épreuve.



Mais cette résilience doit être complétée, renforcée par une réponse solidaire, fraternelle, déterminée de la société qu’elle forme. Habiba Sahoulba appelle les partenaires de la FGC à laisser parler leur grand cœur, pour soutenir ses actions, et financer les projets phares de l’année 2022 de la Fondation.







