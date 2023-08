Tchad : la FGC met en garde contre des escrocs qui offrent des dons au nom de Hinda Deby

La Fondation Grand Cœur (FGC) a souligné dans un communiqué le 24 aout 2023 que depuis un certain temps, de nombreuses offres de financement de projets ou de dons sont publiées sur des réseaux sociaux notamment Facebook par « d’escrocs sans scrupules ».



Ces escrocs se font passer pour des membres de la FGC ou des représentants légaux de l’ex première dame, Hinda Deby Itno, « et demandent un paiement des frais pour le versement d’un supposé don ou financement d’un projet », a relevé le Fondation qui « décline toute responsabilité quand aux actes posés par ces arnaqueurs ».



Sur son compte officiel Tiwtter ce 25 aout, Mme Hinda a regretté « ce type d’abus » et invité les Tchadiens « à faire preuve de vigilance ».