TCHAD

Tchad : la FIDH affirme que "la communauté internationale ne peut plus protéger Mahamat Idriss Déby"

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 21 Octobre 2022

La Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) et ses organisations tchadiennes, la Ligue tchadienne des droits de l’Homme (LTDH) et l’Association tchadienne pour la promotion et la défense des droits de l’Homme (ATPDH) ont appelé ce 20 octobre à un arrêt immédiat de la répression violente des manifestations qui se sont déroulées à N’Djamena, Sarh, Doba, Koumra, Abeche et Moundou par les forces de défense et de sécurité. Elles en appellent à la communauté internationale : "celle-ci doit mettre fin à l’impunité dont jouit le régime de transition tchadien".