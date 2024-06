Tchad : la FIDH et l'OMCT demandent la libération de Ahmat Haroun Larry

L'Observatoire pour la protection des défenseur.es des droits humains, un partenariat de la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) et de l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT), a réagi à l'arrestation et la détention au secret d'Ahmat Haroun Larry, activiste tchadien et président du Groupe de réflexion sur l'avenir et la construction du Tchad (GRAC-TCHAD).



Arrêté le 10 mai 2024 par l'Agence nationale de sécurité de l'État (ANSE), il est actuellement détenu dans un lieu inconnu. Cette arrestation ferait suite à des critiques publiques contre les autorités.



Ahmat Haroun Larry, qui avait temporairement quitté le pays pour le Royaume-Uni, était revenu au Tchad après avoir reçu des assurances de sécurité. L'Observatoire condamne fermement cette arrestation, y voyant une tentative de restreindre la liberté d'expression et les activités de défense des droits humains, et appelle à sa libération immédiate.