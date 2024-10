Tchad : la FTFA remet des ballons et un chèque aux clubs de la province du Batha

Mahamat Abba Gana Tchari, président de la ligue provinciale de football du Batha, a exprimé sa gratitude à la FTFA et a souligné le manque d'infrastructures dans la région, telles que les terrains de football et un stade, essentiels pour les compétitions locales et nationales. Il a également sollicité l’organisation d’un comité exécutif pour répondre aux besoins locaux.



Dr. Baba Ahmat Baba, secrétaire national de la FTFA, a critiqué le fait que plus de 17 000 ballons avaient été stockés inutilement dans le passé et a insisté sur l’importance de fournir le matériel nécessaire aux joueurs. Il a précisé que les ballons fournis sont homologués par la FIFA et a promis de transmettre les préoccupations concernant les infrastructures à la FIFA pour un soutien éventuel.



En réceptionnant le matériel, Brahim Senousi Imam, secrétaire général de la province, a exhorté les responsables locaux à veiller à une bonne gestion des ballons pour qu’ils bénéficient aux jeunes. Il a également promis d’appuyer la création d’un terrain de football dédié aux jeunes d’Ati et de travailler avec la FTFA pour la construction d’un stade dans la région.