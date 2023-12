Tchad : la Fédération de l’Opposition Crédible exige l’annulation du référendum

Dans une correspondance adressée au président de la Cour suprême, le 26 décembre 2023, le coordonnateur de la Fédération de l’Opposition Crédible (FOC), Yaya Diloo Djerou Betchi, demande à cette institution nationale de procéder à l'annulation du référendum du 16 et 17 décembre 2023.



« La Commission Nationale chargée de l'Organisation du Référendum Constitutionnel (CONAREC) vient de rendre publics des résultats, avec des chiffres fabriqués de toutes pièces et contraires à la vérité des urnes. Le 17 décembre 2023, les Tchadiens dans leur globalité avaient boycotté le référendum. Sur l'ensemble du territoire national, le boycott a été sévère et se situait aux alentours de 6,78%. Dans les 6,78% qui représente 542 400 électeurs, 95% d’entre eux avaient voté en faveur du Non », peut-on lire.



La FOF estime que la CONOREC a présenté des chiffres totalement inversés.



« Ces chiffres frauduleux constituent une insulte à la mémoire collective des Tchadiens, et le point de départ d'une nouvelle crise socio politique dans notre pays. Comme le ridicule ne tue pas, dans ces chiffres, il y a eu même une prouesse extraordinaire qu'on n'a jamais observée auparavant, dans une élection dite démocratique ; comme taux de participation 101,88% dans le Guera et 100% dans le Kabbia. Toute acceptation de ces chiffres frauduleux aura des conséquences fâcheuses pour le pays, et vous et votre institution en feront partie des principaux responsables de ce qui adviendra », poursuit la Fédération de l’Opposition Crédible.



« À cela s'ajoute des impressions massives des cartes d'électeurs pour une seule personne, pour voter plusieurs fois. En l’absence d'électeurs, dans beaucoup de bureaux de vote, les agents remplissaient les urnes par leurs propres soins, en mettant leurs empreintes sur les listes d'émargement ».



Face à cette situation, les partis politiques membres de la Fédération de 1'Opposition Crédible (FOC), demandent de procéder à l'annulation pure et simple de ce la FOC appelle « mascarade ».



Par ailleurs, elle demande à la Cour suprême de prononcer la dissolution de la CONOREC, et demander au gouvernement de reprendre le processus dans les meilleures conditions démocratiques.