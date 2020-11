Tchad : la Fondation ATIMM alerte sur le phénomène de la mendicité et les droits de l'enfant

En prélude à la commémoration de la 31ème édition de la Journée mondiale de l'enfant qui a lieu le 20 novembre, un point de presse a été animé ce jeudi à la Fondation Atimm, en son siège du 4ème arrondissement de la capitale. Abdel-Aziz Hissein Adicko, secrétaire général de la Fondation Atimm, principal animateur du point de presse, a réaffirmé la nécessité de comprendre que les droits de l'enfant sont une branche des droits de l'Homme, qui vise la protection spécifique de l'enfant en tant qu’être humain à part entière.



Le choix du 20 novembre fait référence à la Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations-Unies, dans sa résolution du 20 novembre 1989. « Nous voulons adopter l'application de la convention sur le vécu des enfants du Tchad afin d'interpeller le gouvernement sur son engagement au regard de cette convention », a rappelé Abdel-Aziz Hissein Adicko.



Dans les rues de N'Djamena et les principaux marchés, la mendicité devient de plus perceptible. Les « mahadjarines » et les enfants bouviers, sans espoir ni encadrement, constituent un danger. Les grèves à répétition et les conditions d'études ne favorisent pas l'éducation des enfants. Par ailleurs, le nombre des enfants malades ne fait qu'augmenter. C’est pour cela que la Fondation Atimm adresse son plaidoyer au gouvernement et aux partenaires, en vue de la construction d'un centre de réinsertion et de prise en charge des enfants de la rue qui croupissent dans la mendicité et la malnutrition.