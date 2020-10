Tchad : la Fondation Hult Prize encourage les jeunes à mettre en valeur leurs idées novatrices

N'Djamena - La Fondation Hult Prize a organisé samedi une conférence-débat pour sensibiliser les étudiants de la Chambre de commerce qui ont des idées novatrices afin de participer à la compétition Hult Prize.



Le président de la Fondation Hult Prize, Bachar Moustapha Batrane, explique que grâce à cette compétition, les étudiants peuvent découvrir beaucoup d'opportunités. Il exhorte tous les étudiants qui ont des idées novatrices à participer à la compétition.



"Hult Prize se mobilise pour les accompagner dans cette tâche à travers le coaching et bien d'autres formations", indique-t-il.



La directrice de campus à la Chambre des commerce, Mme. Rahma Adam Alifa, s'est réjouie de cette initiative. Elle encourage les étudiants à être compétitifs. "Les étudiants de son institution à travers ce partenariat vont pouvoir acquérir beaucoup de connaissances afin de participer aux compétitions qui auront lieu dans bientôt", précise-t-elle.



Rahma Adam Alifa affirme que les étudiants sont très actifs et compréhensifs. Elle se dit certaine que ces derniers pourront contribuer à faire valoir leurs idées, ajoutant que les échanges entre les étudiants et les enseignants de la Chambre des commerces ont été fructueux.



L'enseignant Mahamat Ahmat Djedid explique qu'on peut créer son entreprise à partir de zéro Franc lorsque les idées sont là. "Il ne faut jamais attendre une somme colossale pour lancer son entreprise", souligne-t-il.



Il affirme que les entreprises jouent un rôle capital dans l'économie tchadienne car il existe des entreprises à caractère social et des entreprises à caractère économique. Pour lui, toute personne peut entreprendre ; la dimension de la création ne se résume pas seulement à la formation des individus.



La Fondation Hult Prize a pour rôle de répondre aux besoins effectifs des jeunes qui ont des idées de créativité, et d'encourager ces derniers à créer eux-mêmes leur activité pour leur insertion sociale.