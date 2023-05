Tchad : la Fondation Lumière des Enfants lance un appel pour aider un nouveau-né atteint d'une malformation

Le bébé Brahim Amadou est né avec une malformation de la bouche, d'un bras et d'une jambe partiellement amputée. À l'âge de six mois, les médecins ont procédé à une intervention chirurgicale pour placer un tuyau en plastique qui permet d'alimenter le bébé en lait et en eau.



Les spécialistes ont recommandé une nouvelle opération chirurgicale pour créer une bouche artificielle pour Brahim. La présidente de la Fondation Lumière des Enfants, Souraya Mahamat Djaranabi, a souligné que sa fondation est toujours prête à aider les enfants dans le besoin. Elle lance un appel aux gouvernements, aux ONG, aux associations et aux personnes de bonne volonté pour venir en aide à Brahim.



Souraya Mahamat a souligné que Brahim Amadou a le droit d'avoir une bouche comme tous les autres enfants. La Fondation Lumière des Enfants est prête à fournir l'assistance nécessaire pour permettre à Brahim de mener une vie normale. L'appel de la fondation a été relayé par de nombreux médias, dans l'espoir de mobiliser un maximum de soutien pour cette cause urgente.