Tchad : la Fondation Maarif mise sur l'enseignement moral pour cette année scolaire

N'Djamena - La Fondation turque Maarif au Tchad a fait ce 7 octobre une cérémonie marquant le début de l'année scolaire 2021-2022, en présence des enseignants et parents d'élèves. Cette rentrée se déroule dans de bonnes conditions, assurent les responsables du complexe Maarif Tchado-Turc.



Cette année, la Fondation entend insister davantage sur l'enseignement moral. Tous les enseignants sont appelés à moraliser leurs élèves dans leurs matières et en toutes circonstances.



"La mission habituelle d'une école consiste à travailler au succès scolaire mais nous Maarif en plus de ça, nous projetons construire notre élève pour qu'il soit apte à vivre dans le monde partout où il se trouvera. Nous voulons faire de lui un citoyen du monde", a déclaré Ibrahim Duman, directeur pays de la Fondation.



​La reprise des cours doit s'accommoder du respect strict des mesures barrières contre la Covid-19. Ibrahim Duman n'a pas manqué de le rappeler.