Tchad : la Force Mixte Multinationale clôture une formation sur la prévention de l’exploitation sexuelle

L'école de savoir a abrité pendant trois jours un atelier crucial axé sur la problématique de l'exploitation sexuelle et de la violence basée sur le genre dans les opérations militaires. Cet atelier, initié par l'Union Africaine et mis en œuvre par la Force Mixte Multinationale, s'est conclu ce mercredi 22 novembre 2023 à Ndjamena.



Les participants, issus des forces de défense de plusieurs pays de la région du bassin du lac Tchad, ont bénéficié de formations intensives sur divers sujets clés à savoir ; la compréhension des conflits en Afrique, les opérations de la Force Mixte Multinationale, le cadre normatif de l'Union Africaine, ainsi que des aspects juridiques et humanitaires liés à la violence de genre.



Le chef de mission de l'Union Africaine, Abdou Mahamane, a souligné l'importance de l'atelier en déclarant : "Les participants sont désormais mieux armés pour comprendre et répondre à la violence sexuelle basée sur le genre, ce qui améliorera significativement leurs interventions sur le terrain."



La cérémonie de clôture a été présidée par le commandant de la Force Mixte Multinationale, le Général Ibrahim Sallau, qui a exprimé sa gratitude pour l'engagement des participants. "Votre détermination à traiter ces questions essentielles est exemplaire. Les connaissances et compétences acquises ici sont des atouts précieux pour nos opérations futures", a-t-il souligné.



Cet atelier représente une avancée significative dans la lutte contre l'exploitation sexuelle et la violence basée sur le genre.