Tchad : la Force française et le CRADEL offrent des bancs aux établissements d'Abéché

La cérémonie de remise des échantillons s'est tenue dans l'enceinte de l'établissement en présence du commandant du détachement de la Force française d'Abéché et des membres de l'association. Ce don vient soutenir la politique gouvernementale en faveur de l'éducation des enfants.



Le directeur de l'école Dara-Saada, Hassan Abdraman Adam, a exprimé sa gratitude envers la Force française et le CRADEL. Il a souligné que cet appui en bancs contribuera au bon fonctionnement de l'établissement et améliorera les conditions d'études des élèves. Le directeur a également assuré les donateurs que ces bancs seront utilisés de manière rationnelle.



Le coordinateur du CRADEL, Abdelhamid Hassaballah Djelo, a déclaré que son organisation travaille pour le bien-être de l'éducation des enfants. En remettant les bancs au directeur de l'école Dara-Saada, le lieutenant-colonel Philippe Claude, commandant du détachement français à Abéché, a souligné que ce don permettra d'améliorer les conditions d'études des enfants afin de renforcer leur compétitivité.



Le CRADEL a également offert des cadeaux aux cinq premiers élèves de chaque section de la maternelle du centre social d'Abéché le 27 mai dernier.