Tchad : la France "condamne avec la plus grande fermeté les violences"

"Nous adressons nos condoléances aux familles en deuil, et nos vœux de prompt rétablissement aux blessés. La France demande que toute forme de violence cesse, d’où qu’elle vienne", indique le ministère français des Affaires étrangères.



La France réitère l’importance d’une transition pacifique, qui garantisse le respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, en vue d’aboutir à des élections libres et crédibles et permettre le retour à l’ordre constitutionnel.



La veille, l'ambassade de France au Tchad a réagi aux violences en appelant au calme. Elle a démenti toute implication de sa part.



Des manifestations contre le président de transition Mahamat Idriss Deby ont été violemment réprimées le 20 octobre à travers le pays, faisant au moins cinquante morts et plus de 300 blessés.